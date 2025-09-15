Исполнительницу песни «Сигма-бой» хотят отправить на «Голубой огонек»

На «Голубом огоньке» может выступить 12-летняя исполнительница хита «Сигма-бой» Besty (настоящее имя — Светлана Чертищева). Об этом рассказал ее отец, композитор и автор этой песни Михаил Чертищев.
«Есть ощущение, что сам по себе формат голубых огоньков уже изжил себя. Появление молодых артистов было бы прекрасно. Новых исполнителей нужно поддерживать», — заявил Чертищев. Его слова приводит «Абзац». Также композитор заявил, что с помощью привлечения молодых артистов телепередача сможет привлечь и аудиторию помоложе. И если бы его с дочерью позвали бы выступить, то они подумали бы над предложением.
Ранее композитор Игорь Крутой отмечал, что участие юных исполнителей в проектах, подобных «Детской Новой волне», помогает открывать новые таланты и дает молодым артистам стартовую площадку для карьеры. По его словам, появление собственных хитов и поддержка опытных авторов играют ключевую роль в становлении новых звезд российской эстрады.
