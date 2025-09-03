Игорь Крутой объяснил, когда в России появятся звезды уровня Леонтьева и Аллегровой

Игорь Крутой: нужно найти свой хит, чтобы стать звездой уровня Леонтьева
Игорь Крутой признался, что следит за развитием молодых музыкантов
Композитор Игорь Крутой написал сотни хитов для ведущих звезд эстрады. Маэстро продолжает открывать новых звезд до сих пор, причем с самого юного возраста. Кроме взрослой «Новой волны» композитор и продюсер Игорь Крутой ежегодно проводит «Детскую Новую волну», в которой участвуют талантливые дети со всей страны. В беседе с URA.RU он рассказал новом поколении артистов.

«Детская Новая волна» каждый год демонстрирует, что у нас много талантливых детей. Наш конкурс становится своего рода трамплином в начале их карьеры. В этом году победу, например, одержала Ева Родькина из Владивостока. Все ребята, занявшие призовые места, — интересные, хорошие. Я доволен результатами», — рассказал Игорь Крутой.

На вопрос о том, когда в России появятся артисты уровня Валерия Леонтьева, Ирины Аллегровой и Филиппа Киркорова, маэстро ответил, что для этого нужно найти свою песню.

«Покажет время: хотелось бы, чтобы у нас уже появились артисты уровня Билана, Лазарева, — продолжает Игорь Яковлевич. — Тут всегда присутствует его величество Случай. Нужно найти песню, своего автора, своего режиссера… Певец начинается в тот момент, когда у него появляется собственный хит».

Сам Игорь Яковлевич признался, что всегда в курсе того, что происходит в российском шоу-бизнесе. «Если я хочу понять, что происходит в шоу-бизнесе в данный момент, то я послушаю в машине ведущие радиостанции. Если я слышу удачный трек, то мне, конечно, становится интересно, кто его создал, кто написал и в чем причина успеха», — объяснил композитор.

