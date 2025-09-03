Игорь Крутой объяснил, когда в России появятся звезды уровня Леонтьева и Аллегровой

Композитор Игорь Крутой написал сотни хитов для ведущих звезд эстрады. Маэстро продолжает открывать новых звезд до сих пор, причем с самого юного возраста. Кроме взрослой «Новой волны» композитор и продюсер Игорь Крутой ежегодно проводит «Детскую Новую волну», в которой участвуют талантливые дети со всей страны. В беседе с URA.RU он рассказал новом поколении артистов.
«Детская Новая волна» каждый год демонстрирует, что у нас много талантливых детей. Наш конкурс становится своего рода трамплином в начале их карьеры. В этом году победу, например, одержала Ева Родькина из Владивостока. Все ребята, занявшие призовые места, — интересные, хорошие. Я доволен результатами», — рассказал Игорь Крутой.
На вопрос о том, когда в России появятся артисты уровня Валерия Леонтьева, Ирины Аллегровой и Филиппа Киркорова, маэстро ответил, что для этого нужно найти свою песню.
«Покажет время: хотелось бы, чтобы у нас уже появились артисты уровня Билана, Лазарева, — продолжает Игорь Яковлевич. — Тут всегда присутствует его величество Случай. Нужно найти песню, своего автора, своего режиссера… Певец начинается в тот момент, когда у него появляется собственный хит».
Сам Игорь Яковлевич признался, что всегда в курсе того, что происходит в российском шоу-бизнесе. «Если я хочу понять, что происходит в шоу-бизнесе в данный момент, то я послушаю в машине ведущие радиостанции. Если я слышу удачный трек, то мне, конечно, становится интересно, кто его создал, кто написал и в чем причина успеха», — объяснил композитор.
