15 сентября 2025

Появились кадры удара США венесуэльскому наркокартелю

Американские военные нанесли новый ракетный удар по кораблю из Венесуэлы, на котором якобы пытались перевезти наркотики в Соединенные Штаты. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Удар был совершен, когда три подтвержденных наркотеррориста из Венесуэлы перевозили незаконные наркотики через международные воды», — написал он в своей соцсети Truth Social. Трамп также добавил, что никто из американских военных в ходе операции не пострадал.

Это уже не первый подобный инцидент за последнее время: ранее американские военные уничтожили венесуэльское судно с крупной партией наркотиков, а власти США усилили давление на Венесуэлу, отправив к ее берегам три военных корабля и объявив награду за поимку президента Николаса Мадуро. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти и признанные террористическими организации в причастности к наркоторговле.

