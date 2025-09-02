Трамп сообщил об уничтожении корабля наркокартеля из Венесуэлы

Американские военные уничтожили корабль из Венесуэлы, на котором перевозили наркотики. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Несколько минут назад мы буквально открыли огонь по судну, на котором находилось большое количество наркотиков», — заявил Трамп. Трансляция выступления лидера страны ведется в аккаунте Белого дома на платформе YouTube.
Ранее инцидент прокомментировал руководитель американского Госдепа Марко Рубио. Он подчеркнул, что судном управляла признанная наркотеррористической организация.
В конце августа Вашингтон отправил три военных корабля к берегам Венесуэлы в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков и преступными картелями, напоминает RT. До этого власти США увеличили до 50 млн долларов награду за информацию, которая поможет арестовать лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, передает «Национальная служба новостей». В стране опасаются, что Пентагон готовится к наземной операции.
