15 сентября 2025

Трамп заявил о прекращении ударов Израиля по территории Катара

Трамп назвал Катар «очень хорошим союзником» и пообещал защиту от атак
Трамп назвал Катар «очень хорошим союзником» и пообещал защиту от атак

Израиль больше не будет наносить удары по территории Катара. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. 

«Он не будет наносить удары по Катару. Доха является очень хорошим союзником Вашингтона, хотя многие люди не знают об этом», — приводит слова Трампа РИА Новости.

Ранее, 9 сентября, Израиль уже наносил авиаудары по Дохе, объясняя это необходимостью ликвидировать лидеров ХАМАС, которые, по утверждению Тель-Авива, находились в Катаре на переговорах по инициативе США о прекращении огня. В результате ударов, по данным катарских властей, пострадали жилые дома и мирные жители, после чего Катар объявил о создании юридической группы для подготовки правового ответа и выразил надежду на практические шаги со стороны США.

