Два российских аэропорта ввели временные ограничения на полеты

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов
В воздушной гавани Волгограда и Калуги введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорты Волгоград, Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в telegram-канале Кореняко.
В ночь на 16 сентября сразу несколько аэропортов временно прекратили работу. В нескольких регионах РФ объявили опасность атаки БПЛА.
