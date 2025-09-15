15 сентября 2025

Два российских аэропорта ввели временные ограничения на полеты

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов

В воздушной гавани Волгограда и Калуги введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорты Волгоград, Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в telegram-канале Кореняко.

В ночь на 16 сентября сразу несколько аэропортов временно прекратили работу. В нескольких регионах РФ объявили опасность атаки БПЛА.

