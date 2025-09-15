15 сентября 2025

В Челябинске начали подачу тепла в больницы и школы, в жилье — «по ситуации»

Социальные учреждения Челябинска начали подключать к теплу
Приход тепла в дома зависит от погоды
Приход тепла в дома зависит от погоды

В Челябинске тепло подается в четыре школы, 50 детских садов, 12 больниц и интернатов. Об этом с аппаратного совещания из мэрии передает корреспондент URA.RU.

«С понижением температур к теплу первым делом будут подключать соцобъекты. Уже поступают обращения от руководителей таких организаций. В городе к теплу подключено на сегодняшний момент четыре школы, 50 детских садов, 12 больниц и интернатов», — сообщил вице-мэр Александр Астахов.

Подача отопления в дома начинается тогда, когда у нас среднесуточная температура опускается ниже восьми градусов. Но, по словам Астахова, эта норма носит рекомендательный характер, и старт отопительного сезона для населения может начаться и раньше, в зависимости от погодных условий. Мэр Алексей Лошкин отметил, что погода в сентябре действительно имеет характер качелей и поручил при поступлении обращений оперативно начинать подачу тепла.

Кроме того, по словам Астахова, в городе завершены гидравлические испытания. Сейчас отключены от горячего водоснабжения 44 дома, ведутся аварийно-восстановительные работы. Планируется 28 домов подключить к горячему водоснабжению сегодня, остальные дома по мере устранения повреждений.

