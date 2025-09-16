Генпрокуратура хочет изъять 53 объекта недвижимости у экс-госсекретаря Дагестана

Кадастровая стоимость имущества превышает 500 миллионов рублей
Кадастровая стоимость имущества превышает 500 миллионов рублей
Генпрокуратура РФ инициировала новый иск о конфискации имущества у бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова и его родственников. Соответствующее заявление было подано 11 сентября в Советский суд Махачкалы.

«Официальный совокупный доход Магомед-Султана Магомедова и членов его семьи не позволял приобрести указанную собственность», — заявили в надзоре, передает «Коммерсант». По данным ведомства, речь идет о 53 объектах недвижимости, среди которых земельные участки, жилые дома и коммерческие помещения, расположенные в Дагестане, Ставропольском крае и Москве.

Кадастровая стоимость имущества, подлежащего конфискации, превышает 500 миллионов рублей. Формальными владельцами недвижимости значатся 16 родственников бывшего чиновника. Супруга Магомедова до 2021 года не имела официальных доходов, однако за этот период приобрела шесть объектов недвижимости на сумму почти 118 миллионов рублей.

Сам Магомед-Султан Магомедов, а также его дети ранее признали нарушение антикоррупционного законодательства. В отношении бывшего госслужащего возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов. Ранее суд уже принял решение об обращении в доход государства 100% долей в компаниях, связанных с бывшим ОАО «Дагнефтепродукт», которым Магомедов руководил с 1991 года. Капитализация этих активов превышает 100 миллиардов рублей.

