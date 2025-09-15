На выборах в Челябинской области два кандидата набрали одинаковое число голосов

На избирательном округе № 6 на выборах в Кунашакском муниципальном округе (Челябинская область) два кандидата набрали равное количество голосов. Об этом информирует сайт облизбиркома.
«В выборах на округе участвовало три кандидата, двое набрали по 417 голосов. Это кандидат от „Единой России“, и.о. главы Саринского поселения Танзиля Гималова и самовыдвиженец, действующий депутат Ферис Абдрахманов», — информирует сайт избиркома.
В территориальной избирательной комиссии URA.RU подтвердили информацию и добавили, что по результатам очного голосования победу одержала Гималова. Однако с учетом ДЭГ число голосов за кандидатов уравнялось.
Теперь избирателям округа предстоят новые выборы. Пока они не объявлены и дата проведения не определена.
По итогам избирательной кампании в Кунашакском муниципальном округе 14 из 15 мест в собрании депутатов достались кандидатам от «Единой России», в одном округе победитель выборов выявлен не был.
