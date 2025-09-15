15 сентября 2025

На выборах в Челябинской области два кандидата набрали одинаковое число голосов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подсчет бюллетеней показал победу одного из кандидатов, но ДЭГ уравнял голоса
Подсчет бюллетеней показал победу одного из кандидатов, но ДЭГ уравнял голоса Фото:
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

На избирательном округе № 6 на выборах в Кунашакском муниципальном округе (Челябинская область) два кандидата набрали равное количество голосов. Об этом информирует сайт облизбиркома.

«В выборах на округе участвовало три кандидата, двое набрали по 417 голосов. Это кандидат от „Единой России“, и.о. главы Саринского поселения Танзиля Гималова и самовыдвиженец, действующий депутат Ферис Абдрахманов», — информирует сайт избиркома.

В территориальной избирательной комиссии URA.RU подтвердили информацию и добавили, что по результатам очного голосования победу одержала Гималова. Однако с учетом ДЭГ число голосов за кандидатов уравнялось.

Теперь избирателям округа предстоят новые выборы. Пока они не объявлены и дата проведения не определена.

По итогам избирательной кампании в Кунашакском муниципальном округе 14 из 15 мест в собрании депутатов достались кандидатам от «Единой России», в одном округе победитель выборов выявлен не был.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На избирательном округе № 6 на выборах в Кунашакском муниципальном округе (Челябинская область) два кандидата набрали равное количество голосов. Об этом информирует сайт облизбиркома. «В выборах на округе участвовало три кандидата, двое набрали по 417 голосов. Это кандидат от „Единой России“, и.о. главы Саринского поселения Танзиля Гималова и самовыдвиженец, действующий депутат Ферис Абдрахманов», — информирует сайт избиркома. В территориальной избирательной комиссии URA.RU подтвердили информацию и добавили, что по результатам очного голосования победу одержала Гималова. Однако с учетом ДЭГ число голосов за кандидатов уравнялось. Теперь избирателям округа предстоят новые выборы. Пока они не объявлены и дата проведения не определена. По итогам избирательной кампании в Кунашакском муниципальном округе 14 из 15 мест в собрании депутатов достались кандидатам от «Единой России», в одном округе победитель выборов выявлен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...