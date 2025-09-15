15 сентября 2025

В новом здании Пермской галереи подготовили зал для богов. Фото

Новый зал по дизайну напоминает помещение в соборе
Новый зал по дизайну напоминает помещение в соборе Фото:

В Пермской художественной галерее подготовили зал, где будет выставлена одна из главных коллекций — храмовая деревянная скульптура. Пермские боги поселятся на третьем этаже нового здания музея.

«Архитектурные, дизайнерские, интерьерные решения зала будто переносят зрителя в трехнефное храмовое пространство под купол собора. В просторном зале есть „выход в небо“ — потолок из деревянных конструкций и стекла пропускает дневной свет и солнечные лучи. Поэтому там возможен почти театральный световой сценарий. Даже маленькое оконце под потолком, сквозь которое проникают закатные лучи солнца, почти такое же, как было в прежнем помещении собора. Это достаточно тонкие решения», — отметила директор Пермской галереи Юлия Тавризян в соцсети «ВКонтакте».

Экспозиция включит в себя более 150 экспонатов, то есть около трети коллекции пермской деревянной скульптуры. Ранее, когда музей располагался в здании собора, площади позволяли показать в два раза меньше. Так что теперь ряд предметов из фондохранилища переедут в демонстрационный зал. В новом здании экспозиция представит все этапы развития пермской храмовой резьбы — от ранних памятников конца XVII века до произведений рубежа XIX — XX веков. Открытие галереи намечено на эту осень.

