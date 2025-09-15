Контролеры будут следить за чистотой в пермских автобусах

В Перми контролеры будут отслеживать чистоту в салонах автобусов. По результатам проверки дептранс Перми будет штрафовать перевозчиков за грязь. Об этом сообщил начальник департамента Анатолий Путин на комитете по экономическому развитию Пермской гордумы, отвечая на вопрос депутата Арсена Болквадзе.
Болквадзе поинтересовался, как будут контролировать чистоту в салонах в осенний и зимний сезоны и будут ли подключать к этой работе контролеров. «Мы в эту сторону и движемся. Приложение контролера позволяет параллельно с проверкой оплаты проезда сразу зафиксировать нарушения, а не просто отметить на бумаге, что грязно», — сообщил Путин.
По словам чиновника, информация от контролеров автоматически поступит в департамент транспорта. За нарушения перевозчики получат штраф. Такая схема работы вводится уже этой осенью.
