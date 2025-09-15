Новый свердловский губернатор вступает в должность: онлайн с инаугурации Дениса Паслера

В Екатеринбурге в ККТ «Космос» стартует торжественная церемония вступления в должность губернатора Свердловской области Дениса Паслера. URA.RU следит в режиме онлайн за тем, как проходит инаугурация главы региона, который сменился впервые за 13 лет.
14:27 На месте также представители Общественной и молодежной палат, сотрудники волонтерских организаций, замдиректора по воспитательной работе колледжей и техникумов.
14:24 Министр транспорта Александр Толкачев пришел на церемонию с сыном Артемием.
14:22 Такие приглашения получали гости. В них указано, что прибыть на место лучше всего за час до мероприятия.
14:21 У входа в ККТ «Космос» уже многолюдно: можно заметить мэров, муниципальных депутатов, городских чиновников. Напомним, в предыдущие годы инаугурация проводилась в другом месте — Театре эстрады барда Александра Новикова.
