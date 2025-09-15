15 сентября 2025

Новый свердловский губернатор вступает в должность: онлайн с инаугурации Дениса Паслера

В Екатеринбурге проходит инаугурация губернатора Свердловской области Паслера
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За Дениса Паслера проголосовали 61,30% избирателей
За Дениса Паслера проголосовали 61,30% избирателей Фото:

В Екатеринбурге в ККТ «Космос» стартует торжественная церемония вступления в должность губернатора Свердловской области Дениса Паслера. URA.RU следит в режиме онлайн за тем, как проходит инаугурация главы региона, который сменился впервые за 13 лет. 

14:27 На месте также представители Общественной и молодежной палат, сотрудники волонтерских организаций, замдиректора по воспитательной работе колледжей и техникумов.

14:24 Министр транспорта Александр Толкачев пришел на церемонию с сыном Артемием.

Фото:

14:22 Такие приглашения получали гости. В них указано, что прибыть на место лучше всего за час до мероприятия.

Фото:

14:21 У входа в ККТ «Космос» уже многолюдно: можно заметить мэров, муниципальных депутатов, городских чиновников. Напомним, в предыдущие годы инаугурация проводилась в другом месте — Театре эстрады барда Александра Новикова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в ККТ «Космос» стартует торжественная церемония вступления в должность губернатора Свердловской области Дениса Паслера. URA.RU следит в режиме онлайн за тем, как проходит инаугурация главы региона, который сменился впервые за 13 лет.  14:27 На месте также представители Общественной и молодежной палат, сотрудники волонтерских организаций, замдиректора по воспитательной работе колледжей и техникумов. 14:24 Министр транспорта Александр Толкачев пришел на церемонию с сыном Артемием. 14:22 Такие приглашения получали гости. В них указано, что прибыть на место лучше всего за час до мероприятия. 14:21 У входа в ККТ «Космос» уже многолюдно: можно заметить мэров, муниципальных депутатов, городских чиновников. Напомним, в предыдущие годы инаугурация проводилась в другом месте — Театре эстрады барда Александра Новикова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...