Прогремевший на весь мир памятник спасают в Екатеринбурге

Легендарный арт-объект «Памятник клавиатуре», который находится на набережной Исети в Екатеринбурге, отреставрируют. Об этом URA.RU рассказал креативный директор «Атома» Никита Харисов.
«„Наша Клава“ — один из поводов не только любить Екатеринбург, но и посетить его. В этом году в честь 20-летнего юбилея „Памятника клавиатуре“ мы хотим вернуть объекту его первозданный вид, ведь первоначально „Клава“ была бетонной», — поделился Харисов.
Восстановительные работы продлятся около месяца. Специалистам предстоит удалить слои краски, выровнять и приподнять клавиши, чтобы предотвратить их дальнейшее проседание в грунт.
«Памятник клавиатуре» появился благодаря художнику Анатолию Вяткину в 2005 году. Арт-объект позже стал известен на весь мир, благодаря статье Сары Лайалл из New York Times. Также в 2019 году в рейтинге памятников от «Яндекса» клавиатура заняла второе место — ее опередил лишь Медный всадник в Санкт-Петербурге, на третьем месте расположился Минин и Пожарский в Москве.
