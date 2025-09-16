Прогремевший на весь мир памятник спасают в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отреставрируют «Памятник клавиатуре»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Памятник клавиатуре» является одним из символов Екатеринбурга
«Памятник клавиатуре» является одним из символов Екатеринбурга Фото:

Легендарный арт-объект «Памятник клавиатуре», который находится на набережной Исети в Екатеринбурге, отреставрируют. Об этом URA.RU рассказал креативный директор «Атома» Никита Харисов.

«„Наша Клава“ — один из поводов не только любить Екатеринбург, но и посетить его. В этом году в честь 20-летнего юбилея „Памятника клавиатуре“ мы хотим вернуть объекту его первозданный вид, ведь первоначально „Клава“ была бетонной», — поделился Харисов.

Восстановительные работы продлятся около месяца. Специалистам предстоит удалить слои краски, выровнять и приподнять клавиши, чтобы предотвратить их дальнейшее проседание в грунт.

«Памятник клавиатуре» появился благодаря художнику Анатолию Вяткину в 2005 году. Арт-объект позже стал известен на весь мир, благодаря статье Сары Лайалл из New York Times. Также в 2019 году в рейтинге памятников от «Яндекса» клавиатура заняла второе место — ее опередил лишь Медный всадник в Санкт-Петербурге, на третьем месте расположился Минин и Пожарский в Москве. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Легендарный арт-объект «Памятник клавиатуре», который находится на набережной Исети в Екатеринбурге, отреставрируют. Об этом URA.RU рассказал креативный директор «Атома» Никита Харисов. «„Наша Клава“ — один из поводов не только любить Екатеринбург, но и посетить его. В этом году в честь 20-летнего юбилея „Памятника клавиатуре“ мы хотим вернуть объекту его первозданный вид, ведь первоначально „Клава“ была бетонной», — поделился Харисов. Восстановительные работы продлятся около месяца. Специалистам предстоит удалить слои краски, выровнять и приподнять клавиши, чтобы предотвратить их дальнейшее проседание в грунт. «Памятник клавиатуре» появился благодаря художнику Анатолию Вяткину в 2005 году. Арт-объект позже стал известен на весь мир, благодаря статье Сары Лайалл из New York Times. Также в 2019 году в рейтинге памятников от «Яндекса» клавиатура заняла второе место — ее опередил лишь Медный всадник в Санкт-Петербурге, на третьем месте расположился Минин и Пожарский в Москве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...