Челябинца, забившего подругу и ее нового ухажера, отправили на лечение

Жителя поселка Межевой (Челябинская область), обвиняемого в убийстве подруги и ее нового ухажера, отправили на лечение. Постановление вынес областной суд.
«Судом было принято объективное решение об освобождении данного лица от уголовной ответственности за совершение инкриминируемого ему запрещенного уголовным законом деяния п. а. ч.2 ст. 105 УК РФ. В связи с наличием у него невменяемости и применения к нему принудительной меры медицинского характера в виде наблюдения и лечения в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, — сообщает „Агентство чрезвычайных новостей“ со ссылкой на прокуратуру региона.
Убийство произошло в августе 2024 года. Предварительно, осужденный приревновал знакомую. В итоге он забил парочку до смерти.
На допросе он признался в содеянном. При этом пояснил, что в момент убийства был пьян и мало что помнит из тех событий. По делу была проведена психиатрическая экспертиза, установившая, что в момент убийства мужчина был в невменяемом состоянии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!