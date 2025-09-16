Медсестер, судившихся с директором, увольняют из пансионата Екатеринбурга

В пансионате для престарелых и инвалидов «Семь ключей» (Екатеринбург, Решетская улица, 55) увольняют всех пятерых медсестер. Об этом URA.RU рассказала одна из них. Также уведомление о сокращении есть в распоряжении агентства.
«В связи с сокращением штата, уведомляем вас, что трудовой договор будет расторгнут с вами 17 ноября 2025 года», — говорится в документе. Там же указано, что до момента увольнения организация будет предлагать сотрудникам, попавшим под сокращение, другие вакантные должности в пансионате в случае их наличия.
Трое медсестер судятся с директором пансионата Ильей Кочевым уже почти год из-за изменения схемы оплаты труда. В итоге суд частично удовлетворил исковые требования сотрудников. Также, со слов медсестры, нарушения в оплате труда были выявлены и в ходе проверки Министерства социальной политики Свердловской области. Также в ходе проверки в пансионате выявили ряд нарушений, в том числе возможное несоблюдение норм питания.
В суде директор пансионата Илья Кочев заявлял о намерении пересмотреть концепцию заведения, сделав из пансионата «общежитие со столовой». Руководитель обещал уволить медсестер, а вместо них пользоваться услугами медработников на аутсорсинге. Вместо сокращенных сотрудников глава пансионата планирует нанять специалистов по уходу.
По информации источника, в пансионате содержится 314 человек, 80 пациентов получают медикаментозное лечение и столько же являются лежачими. «Уходом за больными занимаются уборщицы служебных помещений, по одной на отделение, в том числе с лежачими больными. Один человек вынужден обслуживать 40-50 проживающих», — рассказала URA.RU одна из медсестер, попавших под сокращение.
URA.RU отправило запрос в минсоцполитики региона с просьбой прокомментировать сокращение штата в пансионате. Директор ранее отказывался от официальных комментариев, рекомендовав обращаться в министерство.
