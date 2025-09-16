Стали известны подробности аварии с участием трамвая и легковушки в Перми

В 13:45 16 сентября на бульваре Гагарина произошло столкновение между легковым автомобилем и трамваем, следовавшим по маршруту №7. В результате инцидента пассажиры трамвая не пострадали, рассказали URA.RU в МУП «Пермгорэлектротранс».
«Согласно установленному регламенту, водитель трамвая немедленно остановил транспортное средство и уведомил о случившемся центральную диспетчерскую службу. По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения со стороны водителя легкового автомобиля, который не уступил преимущество трамваю. Движение на данном участке было полностью восстановлено к 14:20», — рассказали URA.RU в «Пермгорэлектротранс».
Ранее URA.RU публиковало видео с места ДТП. Все произошло рядом с пермским зданием ГАИ. Очевидцы также предупредили об образовавшейся пробке из трамваев на данном участке.
