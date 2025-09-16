Трамвай заблокировал выезд с парковки, расположенной рядом с ГАИ
Днем 16 сентября в Перми произошло ДТП с участием трамвая. Все произошло возле здания ГАИ.
«Видно, что трамвай заблокировал выезд с парковки, расположенной рядом с ГАИ. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек», —сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на очевидцев.
Кроме того, по данным портала, сейчас на данном участке скопилась пробка из трамваев. URA.RU направило запрос в МУП «Пермгорэлектротранс», Госавтоинспекцию Перми и в региональный Минздрав. Ответы ожидаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!