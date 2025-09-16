В Перми трамвай попал в ДТП рядом со зданием ГАИ. Видео

Легковушка въехала в трамвай у пермского здания ГАИ
Трамвай заблокировал выезд с парковки, расположенной рядом с ГАИ
Трамвай заблокировал выезд с парковки, расположенной рядом с ГАИ Фото:

Днем 16 сентября в Перми произошло ДТП с участием трамвая. Все произошло возле здания ГАИ.

«Видно, что трамвай заблокировал выезд с парковки, расположенной рядом с ГАИ. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек», —сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на очевидцев. 

Кроме того, по данным портала, сейчас на данном участке скопилась пробка из трамваев. URA.RU направило запрос в МУП «Пермгорэлектротранс», Госавтоинспекцию Перми и в региональный Минздрав. Ответы ожидаются. 

