В Челябинске в поселке Западный в отдел мэрии с просьбами обратились более тысячи жителей

В поселке Западный Челябинска в территориальный отдел мэрии за два месяца обратились более тысячи граждан. Об этом на пресс-конференции «Гранада пресс», посвященной юридическим и социальным вопросам, актуальным для граждан и представителей организаций в поселках Западный и Пригородный, рассказал заместитель главы администрации Центрального района Челябинска Евгений Малеев.
«Отдел, который непосредственно отвечает за поселки Западный и Пригородный, начал свою работу в середине июля. И практически за два с половиной месяца порядка тысячи обращений граждан различной направленности к нам пришло. Ближе к началу учебного года было очень много вопросов, связанных с устройством в детский садик, школу», — отметил Малеев.
Малеев отметил, что сейчас очень много житейских вопросов, и люди активно их задают. Жители присоединенных к Челябинску поселков обращаются с вопросами, о том, когда появится прописка, и они смогут прикрепиться к городу, где можно зарегистрировать автомобиль и можно ли провести бракосочетание в загсе Центрального района. Сейчас у руководства города появилась идея о том, чтобы дополнительно собрать специалистов и обобщить информацию в режиме вопросов-ответов.
