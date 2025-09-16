В Челябинске поселки Западный и Пригородный закрепят за военкоматом и школами

В присоединенных к Челябинску поселках Западный и Пригородный с 2026 года часть домов будут закреплены за школами в черте города. Об этом на пресс-конференции «Гранада пресс», посвященной юридическим и социальным вопросам, актуальным для граждан и представителей организаций в поселках Западный и Пригородный, сообщила представитель городского комитета по делам образования Анастасия Шилко.

«С 2026 года часть домов, расположенных в Западном и Пригородном, будут закреплены за школами в черте Челябинска. Первая волна приема в первые классы будет вестись по этим спискам. В остальных случаях родители могут отдать ребенка в любую образовательную организацию. Главное, чтобы там были свободные места», — поделилась Шилко.

Также не нужно будет сниматься с учета в Сосновском районе и вставать на учет в Центральном районе. Все необходимые документы уже переданы в Челябинск. Жители Западного и Пригородного теперь стоят на учете в объединенном военкомате Центрального и Советского районов, который находится на улице Воровского, 73а в Челябинске. С первого октября, когда начнется осенний призыв, новобранцы будут проходить комиссию и убывать к месту службы уже с нового адреса.

