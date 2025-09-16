В Кургане закрыли магазин «Светофор» рядом с ТРЦ «Гипер Сити». Фото

Крупный магазин закрыли в Кургане (архивное фото)
Крупный магазин закрыли в Кургане (архивное фото) Фото:

В Кургане закрылся магазин торговой сети «Светофор». Он был расположен рядом с ТРЦ «Гипер Сити». Об этом сообщают СМИ.

Так выглядит дверь «Светофора» у ТРЦ
Так выглядит дверь «Светофора» у ТРЦ
Фото:

«Не работают магазины по Бурова-Петрова и Коли Мяготина, вывеска торговой точки возле „Гипера“ перечеркнута красным, двери заперты», — пишет 45.RU. На двери вывеска переклеена красной лентой накрест. Рядом также находится стрелка, которая указывает вверх.

Ранее, еще один «Светофор» закрылся на улице Бурова-Петрова. URA.RU собрало список магазинов, где продают дешевые продукты. С ним можно ознакомиться здесь.

