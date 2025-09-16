Недвижимость у жителей присоединенных к Челябинску поселков стала городской

У присоединенных к Челябинску поселков Западный и Пригородный автоматически поменяются сведения в государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Поэтому переоформлять документы на объекты недвижимости не нужно, сообщила на пресс-конференции «Гранада пресс» начальник отдела государственной регистрации земельных участков Росреестра по Челябинской области Гузаль Шигапова.
«Основной вопрос у жителей присоединенных поселков заключается в том, необходимо ли переоформлять правоустанавливающие документы на объекты недвижимости. Этого делать не нужно, поскольку при совершении сделок с этими объектами недвижимости мы можем идентифицировать, что территория была передана из Сосновского округа в Челябинск», — сообщила Шигапова.
Также начальник отдела полиции «Центральный» УМВД Челябинска Ерген Нукаев на пресс-конференции пояснил, что теперь основным пунктом полиции для жителей присоединенных поселков стал отдел «Центральный», который расположен на улице Карла Маркса, 78.
Он отметил, что именно в этот отдел можно обращаться с сообщениями о происшествиях, преступлениях и нарушении миграционного законодательства. Еще Нукаев напомнил, что в микрорайоне Вишневая горка на улице Вишневой, 7 участковые также будут вести прием граждан. В этот пункт полиции люди смогут обращаться по вторникам и четвергам.
