Как помочь собаке пережить осеннюю линьку: советы ветеринара

Линька — естественный процесс у собак. Осенью одна длится две-три недели. За это время животные сбрасывают летнюю шерсть и наращивают подшерсток, защищающий их от морозов. В беседе с URA.RU ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал, как помочь собаке пережить линьку, чем ее кормить и как не спутать сезонное выпадение шерсти с появлением опасного заболевания.
Что такое осенняя линька у собак
Осенняя линька у собак — это естественный процесс, во время которого животное сбрасывает легкую летнюю шерсть, чтобы отрастить более плотную на зиму, рассказал ветеринар Михаил Шеляков. Также он отметил, что линьку называют сезонной, так как интенсивное выпадение шерсти у животных происходит два раза в год: в осенний и весенний периоды.
"Сезонная линька у собак происходит с разной интенсивностью в зависимости от породы. Есть особи, которые сильно линяют, а некоторые линяют не заметно. Но, в той или другой мере, смена шерстного покрова происходит. У собак она происходит постоянно, но интенсивно шерсть сбрасывается весной и осенью», — сообщил ветеринар Шеляков.
При этом линька имеет четко ограниченное время. Обычно интенсивная смена волосяного покрова у животных длится две-три недели в любой из осенних месяцев.
Как отличить сезонную линьку от патологической
Если линька происходит постоянно, то, возможно, это результат стресса, нарушения обмена веществ, кожных заболеваний, в том числе грибковых и вирусных. «Интенсивное выпадение шерсти говорит об общем здоровье организма, так как кожа — самый большой орган. Все, что с кожей происходит, может говорить о серьезных проблемах внутренних органов», — говорит эксперт.
Выпадение шерсти — алопеция — у собак может выглядеть по-разному. При очаговой происходит выпадение шерсти в одной или нескольких зонах на любой части тела. Признаком диффузной алопеции является равномерное выпадение волос по всему телу. Рубцовая алопеция возникает после груминга или хирургических вмешательств. В этих случаях рост шерсти на пораженных участках не восстанавливается.
Аутоиммунная алопеция — редкий тип, при котором иммунная система «разрушает» свои волосяные фолликулы. Причем у некоторых питомцев алопеция сопровождается зудом и воспалением, у других — протекает бессимптомно.
Причинами этих видов алопеции могут быть заболевания. Вот самые распространенные:
- Инфекции. Интенсивная потеря шерсти часто наблюдается при кожных заболеваниях бактериальной и грибковой природы, включая дерматомикоз (лишай), малассезиоз, бактериальный фолликулит и пиодермию.
- Паразиты. Инфицирование животного блохами либо подкожными клещами, такими как возбудители демодекоза или саркоптоза, способно спровоцировать потерю шерсти.
- Аллергия. Проявляется как атипичная реакция иммунной системы на обычно безвредные вещества, такие как пищевые компоненты, пыльца растений, споры плесени или слюна блох.
- Гормональные нарушения. Сильное выпадение шерсти у собак могут вызывать гипотиреоз и гиперадренокортицизм — повышенная выработка гормонов коры надпочечников.
- Нехватка витаминов и микроэлементов. При несбалансированном питании у животных выпадение шерсти зачастую обусловлено дефицитом или переизбытком витаминов и минеральных веществ.
Как ухаживать за шерстью собак в период линьки
По словам ветеринара, в период сезонной линьки важно следить за гигиеной животных: владельцы обязательно должны вычесывать собаку. При этом нужно подобрать расческу в соответствии с породой, ростом и качеством шерсти животного.
"Важно знать, что в период линьки повышен риск колтунообразования, то есть появляются сваленные комки шерсти. Не нужно доводить шерсть до такого состояния, так как это приводит к дискомфорту кожи животного, нарушается терморегуляция, может появиться экзема и другое. Поэтому в этот период нужно более внимательнее ухаживать за шерстью", — рассказывает Михаил Шеляков.
Эксперт рекомендует использовать пуходерку для удаления выпавшей шерсти. Это нужно как раз для того, чтобы волосы не скатывались. Также одним из самых популярных считается фурминатор — специальная расческа, которая позволяет быстро удалить отмершие волоски, не травмируя нежную кожу.
Расческа-перчатка быстро и эффективно удаляет с шерстяного покрова выпавшие во время линьки волоски. А колтунорез с острыми зубцами предназначен для распутывания колтунов и для их срезания.
«При этом собаки и сами за собой ухаживают. Однако она может остающиеся волоски слизывать и шерсть может образовывать комки в кишечнике, которые создают непроходимость. Поэтому гигиена все-таки требуется в осенний период повышенная», — отметил специалист.
Какие породы собак больше подвержены интенсивной линьке
По словам ветеринара, у собак интенсивность линьки напрямую связана с типом шерсти и наличием подшерстка, отметил ветеринар. К примеру, тибетский мастиф, ньюфаундленд, алскинский маламут, чау-чау, пекинес и финский шпиц обладают
двойным подшерстком, поэтому и сезонное выпадение волос у них более активное. Умеренно линяют ирландский спаниель, афганская борзая. Почти не линяют китайская голая хохлатая, американский терьер, эрдельтерьер.
Как кормить собаку во время линьки
В период линьки собаке нужно сбалансированное питание и больше питательных веществ, отметил эксперт. Не нужно резко переводить собаку на другой корм во время линьки — это может стать стрессом для нее.
Также не рекомендуется специально менять питание, если животное ест промышленный корм. При этом увеличить количество мяса и продуктов животного происхождения нужно, если собака питается натуральными кормами. В рацион в этот период лучше добавить Омега-3 и омега-6 жирные кислоты, а также витамины группы B, витамины C и D.
