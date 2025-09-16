В Челябинске 13 сентября, в день празднования Дня города, на свет появились 24 ребенка — 14 девочек и 10 мальчиков. Мэр Алексей Лошкин посетил роддом ОКБ №2, чтобы поздравить мам с этим радостным событием. Об этом глава города рассказал в личном telegram-канале.
«Рождение ребенка, пожалуй, самое главное и важное событие в жизни любого человека. Это Дар Божий! И если малыш появился, то все сложности обязательно преодолеются, а радостных и счастливых моментов будет намного больше», — написал Лошкин.
Лошкин пожелал мамам не бояться обращаться за помощью к близким и не брать на себя весь груз забот в первый период после возвращения из роддома. Он отметил, что семейные ценности строятся на взаимной поддержке, любви и готовности разделить ответственность.
