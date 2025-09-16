В Челябинске в День города родилось 24 малыша. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мэр Челябинска Алексей Лошкин посетил ОКБ №2
Мэр Челябинска Алексей Лошкин посетил ОКБ №2 Фото:
новость из сюжета
День города в Челябинске в 2025 году

В Челябинске 13 сентября, в день празднования Дня города, на свет появились 24 ребенка — 14 девочек и 10 мальчиков. Мэр Алексей Лошкин посетил роддом ОКБ №2, чтобы поздравить мам с этим радостным событием. Об этом глава города рассказал в личном telegram-канале.

«Рождение ребенка, пожалуй, самое главное и важное событие в жизни любого человека. Это Дар Божий! И если малыш появился, то все сложности обязательно преодолеются, а радостных и счастливых моментов будет намного больше», — написал Лошкин.

Лошкин пожелал мамам не бояться обращаться за помощью к близким и не брать на себя весь груз забот в первый период после возвращения из роддома. Он отметил, что семейные ценности строятся на взаимной поддержке, любви и готовности разделить ответственность.

Мамы получили подарки от администрации города
Мамы получили подарки от администрации города
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 13 сентября, в день празднования Дня города, на свет появились 24 ребенка — 14 девочек и 10 мальчиков. Мэр Алексей Лошкин посетил роддом ОКБ №2, чтобы поздравить мам с этим радостным событием. Об этом глава города рассказал в личном telegram-канале. «Рождение ребенка, пожалуй, самое главное и важное событие в жизни любого человека. Это Дар Божий! И если малыш появился, то все сложности обязательно преодолеются, а радостных и счастливых моментов будет намного больше», — написал Лошкин. Лошкин пожелал мамам не бояться обращаться за помощью к близким и не брать на себя весь груз забот в первый период после возвращения из роддома. Он отметил, что семейные ценности строятся на взаимной поддержке, любви и готовности разделить ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...