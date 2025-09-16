Трамп настаивает на том, чтобы Европа отказалась от российской нефти

Трамп призвал Европу перестать покупать российскую нефть
Трамп призвал Европу перестать покупать российскую нефть

Европа должна от поставок российской нефти. Об этом в очередной раз сообщил президент США Дональд Трамп. Он настаивает на том, чтобы европейские страны прекратили закупки энергоресурсов из РФ.

«Европа должна перестать покупать нефть из России, ясно», — сказал американский лидер. Его слова прозвучали в эфире информагентства Bloomberg.

Ранее The New York Times писала, что президент Штатов Дональд Трамп выдвинул перед странами Европы требование по антироссийским санкциям, которое практически невозможно реализовать. В ходе телефонного разговора с лидерами европейских государств Трамп настоял на необходимости сократить объемы закупок российской нефти. Как передает RT, выполнение этого требования маловероятно, и сам Трамп вместе со своими советниками осознает сложность его реализации.

