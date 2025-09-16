Трамп настаивает на том, чтобы Европа отказалась от российской нефти

Европа должна от поставок российской нефти. Об этом в очередной раз сообщил президент США Дональд Трамп. Он настаивает на том, чтобы европейские страны прекратили закупки энергоресурсов из РФ.
«Европа должна перестать покупать нефть из России, ясно», — сказал американский лидер. Его слова прозвучали в эфире информагентства Bloomberg.
Ранее The New York Times писала, что президент Штатов Дональд Трамп выдвинул перед странами Европы требование по антироссийским санкциям, которое практически невозможно реализовать. В ходе телефонного разговора с лидерами европейских государств Трамп настоял на необходимости сократить объемы закупок российской нефти. Как передает RT, выполнение этого требования маловероятно, и сам Трамп вместе со своими советниками осознает сложность его реализации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.