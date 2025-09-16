Власти ХМАО предложили объединить усилия регионов для развития машиностроения

Директор департамента промышленности ХМАО Виктор Гамузов выступил на заседании регионального отделения Союза машиностроителей России УрФО в рамках Тюменского нефтегазового форума. Он предложил регионам объединиться для производства промышленного оборудования: делиться технологиями, комплектующими и опытом.
«В развитии промышленной отрасли, в том числе в машиностроении, важна кооперация между различными регионами. Например, компания из Югры создала свой автоматизированный комплекс для ремонта скважин, привлекла партнеров из разных регионов. Вместе они разработали на 100% отечественную установку», — рассказал Гамузов. Он подчеркнул, что подобные примеры могут стать новым направлением для развития машиностроения по всей России.
Директор Деппрома также отметил растущую популярность Союза машиностроителей в Югре. «Союзмаш» — это не просто объединение, это сообщество людей, которые помогают друг другу находить новые кооперационные цепочки, увеличивать объемы производства, открывать новые рынки и работать на благо не только Югры, но и всей России», — добавил он.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 15 сентября 2025 года стартовал нефтегазовый форум. Его участники обсуждают современные технологические решения для отрасли.
