Власти ХМАО предложили объединить усилия регионов для развития машиностроения

Директор Деппрома ХМАО предложил регионам объединиться для выпуска оборудования
Директор Деппрома ХМАО Виктор Гамузов выступил на Тюменском нефтегазовом форуме
Директор Деппрома ХМАО Виктор Гамузов выступил на Тюменском нефтегазовом форуме Фото:

Директор департамента промышленности ХМАО Виктор Гамузов выступил на заседании регионального отделения Союза машиностроителей России УрФО в рамках Тюменского нефтегазового форума. Он предложил регионам объединиться для производства промышленного оборудования: делиться технологиями, комплектующими и опытом.

«В развитии промышленной отрасли, в том числе в машиностроении, важна кооперация между различными регионами. Например, компания из Югры создала свой автоматизированный комплекс для ремонта скважин, привлекла партнеров из разных регионов. Вместе они разработали на 100% отечественную установку», — рассказал Гамузов. Он подчеркнул, что подобные примеры могут стать новым направлением для развития машиностроения по всей России.

Директор Деппрома также отметил растущую популярность Союза машиностроителей в Югре. «Союзмаш» — это не просто объединение, это сообщество людей, которые помогают друг другу находить новые кооперационные цепочки, увеличивать объемы производства, открывать новые рынки и работать на благо не только Югры, но и всей России», — добавил он.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 15 сентября 2025 года стартовал нефтегазовый форум. Его участники обсуждают современные технологические решения для отрасли.

{{author.id ? author.name : author.author}}
