Генерал Попов рассказал, сколько продлится СВО

Специальная военная операция на Украине может продолжаться до 2027 года. Такое мнение высказал заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, прогноз основан на анализе хода современных вооруженных конфликтов и исторических параллелях.
«Как только началась СВО, я говорил, что минимум продлится это три года. Но не забывайте, сколько длилась Великая Отечественная война — четыре года. Судя по опыту последних военных конфликтов, СВО будет идти еще минимум два года», — заявил Попов в разговоре с NEWS.ru.
Ранее США представили два наиболее вероятных варианта развития ситуации для Украины после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшейся на Аляске. По информации издания The Wall Street Journal, по итогам переговоров Киев может либо сохранить государственный суверенитет, утратив при этом часть своих территорий, либо полностью перейти под влияние Москвы.
