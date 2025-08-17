В США озвучили две версии, что будет с Украиной после саммита на Аляске

WSJ: Украине грозит потеря территории или суверенитета
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украине придется выбирать между территориями и суверенитетом, пишет WSJ
Украине придется выбирать между территориями и суверенитетом, пишет WSJ Фото:

США озвучили два наиболее вероятных сценария для Украины после саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, который прошел на Аляске. Как заявляет The Wall Street Journal, по итогам переговоров Киев либо сохранит суверенитет при потере части территорий, либо полностью окажется в сфере влияния Москвы.

«Украина может лишиться территории, но сохраниться как безопасное и суверенное, пусть и сократившееся, национальное государство. В противном случае она может потерять и территорию, и суверенитет, вернувшись в сферу влияния Москвы», — говорится в материале WSJ. Издание считает, что итог встречи не прояснил будущее Украины.

Ранее в Анкоридже, штат Аляска, прошли переговоры руководителей России и Соединенных Штатов. Встреча длилась около трех часов. По итогам переговоров заявил Трамп, дальнейшее урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от президента Владимира Зеленского и европейских государств.

После переговоров Трамп связался с Зеленским, а также с европейскими лидерами, чтобы передать им позицию российского руководства. В частности, Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса, заявил глава США. По итогам саммита, он также передумал усиливать давление на Россию. Главные заявления лидеров двух стран по итогам саммита — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США озвучили два наиболее вероятных сценария для Украины после саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, который прошел на Аляске. Как заявляет The Wall Street Journal, по итогам переговоров Киев либо сохранит суверенитет при потере части территорий, либо полностью окажется в сфере влияния Москвы. «Украина может лишиться территории, но сохраниться как безопасное и суверенное, пусть и сократившееся, национальное государство. В противном случае она может потерять и территорию, и суверенитет, вернувшись в сферу влияния Москвы», — говорится в материале WSJ. Издание считает, что итог встречи не прояснил будущее Украины. Ранее в Анкоридже, штат Аляска, прошли переговоры руководителей России и Соединенных Штатов. Встреча длилась около трех часов. По итогам переговоров заявил Трамп, дальнейшее урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от президента Владимира Зеленского и европейских государств. После переговоров Трамп связался с Зеленским, а также с европейскими лидерами, чтобы передать им позицию российского руководства. В частности, Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса, заявил глава США. По итогам саммита, он также передумал усиливать давление на Россию. Главные заявления лидеров двух стран по итогам саммита — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...