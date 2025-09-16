Путин: в военных учениях «Запад-2025» участвовали Индия, Иран и другие страны

Путин заявил, что в учениях «Запад-2025» участвовали не только РФ и Беларусь
Путин заявил, что в учениях «Запад-2025» участвовали не только РФ и Беларусь

Президент России Владимир Путин заявил об участии ряда иностранных государств в совместных стратегических военных учениях «Запад-2025». Они проходили в Белоруссии с 12 по 16 сентября.

К маневрам присоединились военные из Бангладеш, Индии, Ирана, Буркина-Фасо, Конго и Мали. Об этом Путин сообщил 16 сентября на заседании по итогам учений, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24».

Учения «Запад-2025» проходят на территории Беларуси с 12 по 16 сентября. По информации белорусских официальных лиц, основной целью маневров является всесторонняя проверка обороноспособности Союзного государства России и Беларуси на фоне милитаризации Германии, Польши и других стран Европы.

