Путин: в военных учениях «Запад-2025» участвовали Индия, Иран и другие страны

Президент России Владимир Путин заявил об участии ряда иностранных государств в совместных стратегических военных учениях «Запад-2025». Они проходили в Белоруссии с 12 по 16 сентября.
К маневрам присоединились военные из Бангладеш, Индии, Ирана, Буркина-Фасо, Конго и Мали. Об этом Путин сообщил 16 сентября на заседании по итогам учений, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24».
Учения «Запад-2025» проходят на территории Беларуси с 12 по 16 сентября. По информации белорусских официальных лиц, основной целью маневров является всесторонняя проверка обороноспособности Союзного государства России и Беларуси на фоне милитаризации Германии, Польши и других стран Европы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.