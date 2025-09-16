Путин прибыл на учения «Запад-2025» в военной форме. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин приехал на полигон «Мулино» в военной форме
Путин приехал на полигон «Мулино» в военной форме Фото:
новость из сюжета
Белоруссия и Россия проводят военные учения «Запад-2025»

Президент России Владимир Путин прибыл на военный полигон «Мулино», где проходят российско-белорусские учения «Запад-2025». Глава государства появился на объекте в полевой военной форме. Трансляцию визита Путина ведет телеканал «Россия 24».

Полигон «Мулино» находится в Нижегородской области. Именно здесь проходит основной этап учений России и Беларуси. Во вторник, 16 сентября, учения «Запад-2025» завершаются. Маневры имеют исключительно оборонительную направленность и осуществляются на фоне роста активности и милитаризации со стороны Германии, Польши и других государств.

Ранее американские наблюдатели прибыли на совместные российско-белорусские учения «Запад-2025», проходящие на территории Беларуси. Появление делегации из Штатов оказалось неожиданным для зарубежных специалистов. Американская сторона воздержалась от комментариев относительно своего пребывания на полигоне.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин прибыл на военный полигон «Мулино», где проходят российско-белорусские учения «Запад-2025». Глава государства появился на объекте в полевой военной форме. Трансляцию визита Путина ведет телеканал «Россия 24». Полигон «Мулино» находится в Нижегородской области. Именно здесь проходит основной этап учений России и Беларуси. Во вторник, 16 сентября, учения «Запад-2025» завершаются. Маневры имеют исключительно оборонительную направленность и осуществляются на фоне роста активности и милитаризации со стороны Германии, Польши и других государств. Ранее американские наблюдатели прибыли на совместные российско-белорусские учения «Запад-2025», проходящие на территории Беларуси. Появление делегации из Штатов оказалось неожиданным для зарубежных специалистов. Американская сторона воздержалась от комментариев относительно своего пребывания на полигоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...