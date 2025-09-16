Президент России Владимир Путин прибыл на военный полигон «Мулино», где проходят российско-белорусские учения «Запад-2025». Глава государства появился на объекте в полевой военной форме. Трансляцию визита Путина ведет телеканал «Россия 24».
Полигон «Мулино» находится в Нижегородской области. Именно здесь проходит основной этап учений России и Беларуси. Во вторник, 16 сентября, учения «Запад-2025» завершаются. Маневры имеют исключительно оборонительную направленность и осуществляются на фоне роста активности и милитаризации со стороны Германии, Польши и других государств.
Ранее американские наблюдатели прибыли на совместные российско-белорусские учения «Запад-2025», проходящие на территории Беларуси. Появление делегации из Штатов оказалось неожиданным для зарубежных специалистов. Американская сторона воздержалась от комментариев относительно своего пребывания на полигоне.
