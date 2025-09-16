16 сентября 2025

Иностранец попытался изнасиловать екатеринбурженку в туалете кафе. Фото

Полиция ищет подозреваемого
Полиция ищет подозреваемого Фото:

В екатеринбургском кафе «Хазар» на Вторчермете в ночь на 7 сентября иностранец попытался изнасиловать девушку в туалете. Подробности происшествия URA.RU рассказал супруг потерпевшей.

«Я был на работе, а жена с подругой поехала туда. Они спокойно отдыхали, в какой-то момент ушли в туалет. Незнакомец стал стучаться в кабинку к жене, она открыла, подумав, что это подруга. А он зажал ее и стал залезать под юбку. Она брызнула ему духами и побежала за охраной», — сказал собеседник агентства.

Полицейские прибыли к заведению через час после инцидента. К этому моменту нападавший уже успел скрыться. «До этого он ходил по улице и улыбался, как будто ничего не произошло. А у жены на следующий день все в больших синяках было», — добавил супруг.

Его жена написала заявление в отдел полиции №12. Предположительно, иностранец пока не задержан. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Мужчину в белом обвинили в попытке изнасилования
Мужчину в белом обвинили в попытке изнасилования
Фото:
Талон-уведомление о принятии заявления в ОП
Талон-уведомление о принятии заявления в ОП
Фото:

