В екатеринбургском кафе «Хазар» на Вторчермете в ночь на 7 сентября иностранец попытался изнасиловать девушку в туалете. Подробности происшествия URA.RU рассказал супруг потерпевшей.
«Я был на работе, а жена с подругой поехала туда. Они спокойно отдыхали, в какой-то момент ушли в туалет. Незнакомец стал стучаться в кабинку к жене, она открыла, подумав, что это подруга. А он зажал ее и стал залезать под юбку. Она брызнула ему духами и побежала за охраной», — сказал собеседник агентства.
Полицейские прибыли к заведению через час после инцидента. К этому моменту нападавший уже успел скрыться. «До этого он ходил по улице и улыбался, как будто ничего не произошло. А у жены на следующий день все в больших синяках было», — добавил супруг.
Его жена написала заявление в отдел полиции №12. Предположительно, иностранец пока не задержан. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.
