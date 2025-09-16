В ночь на 17 сентября на улице Кряжевая в Березниках (Пермский край) произошел пожар. В ликвидации возгорания были задействованы 24 сотрудника и 7 единиц техники.
«По прибытии первым расчетом было установлено, что огнем охвачены жилой дом и прилегающие хозяйственные постройки. В результате пожара произошла разгерметизация двух газовых баллонов. В ходе происшествия есть один погибший», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале.
Пожар был локализован к 01:10, а открытое горение ликвидировано к 01:20. Общая площадь возгорания составила 160 квадратных метров. В настоящее время сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю совместно с представителями Следственного комитета проводят проверку, выясняются обстоятельства и причины происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!