Паслер определился, кого точно сохранит в новом правительстве

При формировании нового свердловского правительства свои посты сохранят первый замгубернатора Алексей Шмыков, а также министры Андрей Злоказов (социальная политика) и Алексей Кузнецов (замгубернатора-глава МУГИСО). Что это вопрос решеный, URA.RU рассказали два источника, близкие к губернаторской резиденции.
«[Губернатор Денис] Паслер внесет их кандидатуры на рассмотрение в законодательное собрание, где на заседании 25-го депутаты должны их утвердить», — рассказал собеседник. Как ранее сообщало URA.RU, по Уставу региона, новоизбранный губернатор в первую очередь должен назначить первого зама, а также министров соцполитики, финансов и управления госимуществом. По словам собеседника, в отставку будет отправлен глава минфина Александр Старков.
Денис Паслер официально вступил в должность губернатора 16 сентября. До этого он с 26 марта был в статусе исполняющего обязанности главы региона. Сразу после инаугурации правительство в полном составе ушло в отставку (это техническая процедура, предусмотренная областным Уставом). До формирования нового кабмина все замы и министры работают в статусе исполняющих обязанности.
