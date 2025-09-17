Обвиняемый в двойном убийстве из-за 500 рублей попросил о суде присяжных в Екатеринбурге

В Екатеринбурге защита обвиняемого в двойном убийстве в 2003 году из-за 500 рублей попросила о суде присяжных. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Был отобран состав присяжных заседателей. Но он развалился из-за неявки нескольких человек. Теперь будут собирать новую коллегию», — сказал собеседник агентства. Защита обвиняемого от комментариев по теме отказалась.

Следствие считает, что убийство произошло 30 января 2003 года в одной из квартир по улице Автомагистральной. Спасатели прибыли туда, чтобы потушить пожар — тогда были найдены трупы. По мнению СК РФ, злоумышленники расправились с мужчиной, потому что заподозрили его в краже 500 рублей. Его жену убили как свидетеля.

Поймать подозреваемых по горячим следам не удалось. Следователи заявили, что вышли на след предполагаемого преступника в этом году. Ему предъявили обвинение, суд поместил его под стражу. Второй фигурант умер задолго до задержания его друга.

