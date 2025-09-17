Группу «Сектор Газа» хотят запретить в России

Останина решила лично заняться вопросом «отмены» группы «Сектор Газа»
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила о намерении добиваться запрета рок-группы «Сектор Газа» на музыкальных площадках, ссылаясь на несоответствие их творчества духовно-нравственным ценностям. Вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.

«На музыкальных площадках группу „Сектор Газа“, безусловно, нужно запретить», — заявила Останина в беседе с «Абзацем». Она добавила, что  лично займется темой «отмены» группы.

Глава комитета поручила сотрудникам заняться этим вопросам. Останина отметила, что в обществе растет запрос на произведения, соответствующие духовно-нравственным ценностям, и тексты «Сектора Газа» не отвечают этим требованиям.

Музыкальный коллектив «Сектор Газа» был основан в 1987 году. Популярность группе обеспечили композиции, в которых отражались реалии жизни в постсоветской эпохе. В текстах песен особое внимание уделялось откровенным темам, мистике, армейской тематике, а также характерному юмору.

