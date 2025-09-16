Кредиторы банкротят компанию из Коми, которая задолжала бюджету Ямала 500 млн рублей

Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО (ДКСИИ) выступает в качестве основного кредитора по банкротному делу ООО «Бизнес Групп» из Воркуты, которая так и не построила ряд значимых объектов в округе, в том числе вокзал в Лабытнанги. Общая сумма задолженности компании перед ямальским бюджетом — более 500 млн рублей. В отношении должника суд ввел процедуру наблюдения, следует из данных о движении дел. Рассмотрение исков ДКСИИ затруднено в связи с сорванными экспертизами. Подробности — в материале URA.RU.
В ходе рассмотрения заявления ООО «Бизнес Групп» о признании его банкротом (заявление подано компанией 6 мая 2025 года) определились основные кредиторы. Из общей суммы долга в 525,1 млн рублей большую его часть компания задолжала ДКСИИ Ямала. Как следует из отчетов о движении дел в арбитражных судах, «Бизнес Групп» строила центр допрофессиональной подготовки с интернатом в селе Горки (Шурышкарский район, ЯНАО), детский сад на 120 мест в Шурышкарах и выполняла капремонт железнодорожного вокзала в Лабытнанги (ЯНАО).
Общая сумма долга перед ямальским бюджетом составила 520,8 млн рублей. Все три госконтракта расторгнуты. Стройки велись крайне медленно, хотя подрядчик получал солидные авансы.
Судебное производство по искам ДКСИИ к «Бизнес Групп» ведется отдельно. По данным Арбитражного суда ЯНАО, рассмотрение дел задерживается из-за назначенной судебной строительно-технической экспертизы, которую исполнители в течение лета так и не подготовили.
«От ООО «Инжиниринговая компания «СтройЭксперт» поступило ходатайство о прекращении проведения судебной экспертизы в связи с высокой загруженностью экспертов», – сообщается в определении суда по делу о строительстве детского сада в Шурышкарах.
Такое же объяснение (без указания причины задержки) поступило и по иску о капитальном ремонте вокзала в Лабытнанги. Суд вынужден рассмотреть вопрос о наложении штрафа в отношении «СтройЭксперт».
Между тем, производство дел по недостроям в ЯНАО продолжено. Возможно, экспертизы будут назначены снова, что снова задержит рассмотрение споров. В любом случае возврат денег в бюджет Ямала во многом будет зависеть от результата по делу о банкротстве воркутинской компании.
Ранее URA.RU сообщало, что Дирекция капитального строительства ЯНАО пытается вернуть в бюджет округа половину миллиарда рублей, выделенную на важные соцобъекты — центр допрофессиональной подготовки с интернатом в селе Горки и на капремонт железнодорожного вокзала в Лабытнанги.
Новый подрядчик, взявшийся за капитальный ремонт вокзала в Лабытнанги, — ООО «Вектор». Стоимость подряда — 529 млн рублей.
