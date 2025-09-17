Участник программы «Время героев» получил высокую должность в российском спорте

Кавалер ордена Мужества, участник первого потока программы «Время героев» Роман Гришин назначен директором Центра спортивной подготовки сборных команд России. Ранее он занимал должность заместителя директора Федерального центра подготовки спортивного резерва. Об этом сообщает пресс-служба программы.
«Работать на таком уровне — большая гордость и ответственность. Благодарен моему наставнику Михаилу Владимировичу Дегтяреву за оказанное доверие и поддержку. Для меня большая честь иметь возможность вместе с командой развивать отечественный спорт ускоренными темпами. Готов работать, чтобы наши спортсмены могли в очередной раз доказать, что они лучшие, и чувствовали поддержку всей страны», — заявил Гришин, комментируя свое назначение. Его слова приводятся на сайте программы «Время героев».
Глава Минспорта Михаил Дегтярев высоко оценил управленческий потенциал Гришина. По его словам, еще во время учебы и практики в министерстве в 2024 году он проявил себя как целеустремленный и деловой человек. «За минувший год он заметно усилил свои компетенции, зарекомендовал себя как грамотный управленец и проявил стремление расти по карьерной лестнице», — отметил глава Минспорта.
В мае 2024 года Роман Гришин вошел в число 83 участников первого потока программы «Время героев», инициированной Президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии. С тех пор он прошел путь от заместителя директора ФЦПСР до главы ключевого центра, отвечающего за подготовку национальных команд.
Программа «Время героев» стала важным кадровым лифтом для молодых управленцев. Уже состоялось 50 назначений из числа ее участников. Среди них — полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, избранный глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Герой России Владимир Сайбель занял пост заместителя председателя Комиссии при Президенте РФ по делам ветеранов, а руководитель программы Мария Костюк была избрана губернатором Еврейской автономной области.
