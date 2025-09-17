Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш нарушает нормы беспристрастности и объективности, определенные в статье 100 Устава ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«К сожалению, в последние годы мы наблюдаем грубое нарушение этого принципа беспрестанности», — сказал Лавров на круглом столе для зарубежных послов, посвященном вопросам урегулирования украинского кризиса. Его слова передает ТАСС. В ходе своего выступления министр рассказал, что напрямую задавал Гутерришу вопрос о том, обязаны ли сотрудники секретариата выполнять резолюции, предусматривающие уважение принципа самоопределения народов. По его словам, генсек ООН ушел от прямого ответа.
Особое недовольство у российского министра вызвали заявления генсека ООН и его официальных представителей относительно украинского кризиса. Лавров отметил, что Гутерриш и его команда продолжают выступать за урегулирование конфликта исключительно на основе принципов территориальной целостности Украины, международного права и норм Устава ООН.
Лавров напомнил, что статья 100 Устава ООН требует от сотрудников секретариата следования принципам беспристрастности, равноудаленности и объективности, а также необходимости действовать в интересах всех государств-членов. По словам министра, в последние годы эти стандарты грубо нарушаются, что подрывает доверие к деятельности ООН и ее руководства.
