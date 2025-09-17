Лавров: ЕС и НАТО пытаются сорвать мирный процесс

Лавров указал на желание ЕС сорвать мирный процесс по Украине
Лавров указал на желание ЕС сорвать мирный процесс по Украине
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Лидеры Евросоюза и стран НАТО стремятся сорвать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

«Евросоюзовский и натовский Брюссель исходит именно из этого: они (европейские лидеры — прим. URA.RU), конечно, хотят сорвать мирный процесс», — заявил Лавров на круглом столе для зарубежных послов, посвященном украинскому урегулированию. Трансляция велась на сайте МИД России.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что страны Европейского союза используют ситуацию с неопознанными беспилотниками на территории Польши в качестве предлога для срыва мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, европейские лидеры заинтересованы в затягивании противостояния, поскольку именно сохранение напряженности позволяет им удерживаться у власти. Итальянский журналист Томас Фази также заявил, что НАТО активно препятствует реализации мирных инициатив по урегулированию украинского конфликта, не позволяя завершить его, передает «Царьград».

