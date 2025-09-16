Мошенники продали банку меда жительнице ХМАО за 100 тысяч рублей

Мошенники продали жительница ХМАО банку меда за 100 тысяч рублей. Полиция начала проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
«В дежурную часть ОМВД России по г. Нефтеюганску поступило сообщение от местной жительницы 1974 года рождения о том, что ее маме 1954 года рождения неизвестные продали мед за 100 тысяч рублей. [Полицией] установлена гражданка 1983 года рождения из Краснодарского края. По результатам проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения в рамках действующего законодательства РФ», — сообщили URA.RU в полиции.
Жители Нефтеюганска также пожаловались на мошенниц в соцсетях. Одна из югорчанок заявила, что незнакомая женщина продала ее бабушке банку меда за 15 тысяч рублей.
«Но на этом афера только началась. Воспользовавшись доверчивостью пожилого человека, эта „продавщица“ нагло заявила: „Ты мне деньги не давала“. И бабушка отдала ещё 15 тысяч!», — написала югорчанка в группе telegram–канала «Это Юганск, детка!». Полиция проводит проверку.
