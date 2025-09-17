Ученый назвал сезонные овощи, которые свердловчанам пора убирать с грядок

В Свердловской области и на Урале в целом осенью к уборке готовы картофель, морковь и некоторые другие овощи. Подробнее о том, что уже созрело, URA.RU рассказал заместитель директора по научной работе Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Сергей Макаренко.
«Осенью к уборке подходит картофель, свекла, морковь, дайкон, томаты. Огурцы уже свое существование прекращают, как правило, и до заморозков необходимо убрать тыкву и кабачки», — поделился ученый. Он отметил, что дайкон, более известный как японская редька, отлично растет на Урале. Культуру высевают в июне или в начале июля, а к сентябрю она уже вырастает до необходимых потребительских качеств.
В соцсетях екатеринбуржцы активно делятся фотографиями урожая. Так, жители рассказывают, что в их хозяйствах созрели патиссоны, кабачки, кабачки и даже арбузы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!