17 сентября 2025

Ученый назвал сезонные овощи, которые свердловчанам пора убирать с грядок

В Свердловской области к осенней сборке урожая созрели тыква, дайкон, томаты
Собирать урожай тыкв нужно до заморозков
Собирать урожай тыкв нужно до заморозков

В Свердловской области и на Урале в целом осенью к уборке готовы картофель, морковь и некоторые другие овощи. Подробнее о том, что уже созрело, URA.RU рассказал заместитель директора по научной работе Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Сергей Макаренко.

«Осенью к уборке подходит картофель, свекла, морковь, дайкон, томаты. Огурцы уже свое существование прекращают, как правило, и до заморозков необходимо убрать тыкву и кабачки», — поделился ученый. Он отметил, что дайкон, более известный как японская редька, отлично растет на Урале. Культуру высевают в июне или в начале июля, а к сентябрю она уже вырастает до необходимых потребительских качеств.

В соцсетях екатеринбуржцы активно делятся фотографиями урожая. Так, жители рассказывают, что в их хозяйствах созрели патиссоны, кабачки, кабачки и даже арбузы.

