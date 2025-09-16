Губернатор ХМАО рассказал о льготах для нефтяной отрасли на форуме в Тюмени

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук на главной пленарной сессии Тюменского нефтегазового форума представил комплекс мер поддержки нефтяной отрасли региона. Он назвал среди них налоговые преференции, инвестиционные вычеты, обнуление налога на имущество и новые механизмы для нефтесервисных компаний.
«Еще несколько лет назад к ряду месторождений вообще не подходили, а сегодня они показывают экономическую эффективность. Это стало возможным благодаря налоговым льготам со стороны Российской Федерации и региона, а также совместной работе с нефтяными компаниями», — подчеркнул Кухарук на пленарной сессии, трансляция которой велась на официальном сайте форума.
По словам главы региона, сочетание федеральных и региональных мер позволило успешно реализовать проект по разработке технологий трудноизвлекаемых запасов нефти. Это сделало рентабельной добычу полезных ископаемых из пластов баженовской свиты.
Кроме того, достигнуты заметные успехи в импортозамещении. «Импортозамещение удалось поднять с 50%. Сейчас 90% оборудования и цифровых продуктов заменены российскими аналогами», — сообщил Кухарук.
Отдельное внимание он уделил инвестиционному налоговому вычету — механизму, позволяющему компаниям возвращать часть вложений в новые проекты, в том числе низкорентабельные. Губернатор отметил, что этот инструмент помогает ускорить ввод месторождений. Кроме того, недропользователи новых участков недр со сложными запасами освобождаются от имущественного налога на пять лет.
Еще одна мера — промышленный офсет. Он дает югорским нефтесервисным предприятия возможность рассчитывать на долгосрочные заказы от крупных компаний.
Губернатор также напомнил, что Югра выступает за расширение действия налога на дополнительный доход (НДД) на старые и трудные для добычи месторождения третьей и четвертой группы. В регионе таких объектов около 60. Этот режим выгоден тем, что компании платят налог не за каждую тонну нефти, а только с реальной прибыли после вычета расходов. Благодаря этому разработка сложных месторождений становится экономически оправданной.
Ранее URA.RU писало, что команда Югры участвует в Тюменском нефтегазовом форуме. В числе ключевых тем мероприятия — развитие отечественной промышленности, внедрение новых технологий и подготовка кадров для нефтегазовой отрасли.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!