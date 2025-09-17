Появилось видео, где тюменский школьник ломает челюсть кошке в подъезде

Отец тюменского мальчика, который сломал челюсть кошке, сообщил, что произошло
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кошку нашли в подъезде с травмой головы
Кошку нашли в подъезде с травмой головы Фото:

История с раненой кошкой, найденной в подъезде тюменского дома на интернациональной, получила неожиданное продолжение. Как сообщил telegram-каналу «Темы Тюмени» отец мальчика, который нанес травмы животному — кошка первая напала на его сына, когда тот попытался ее покормить.

«Сын хотел помочь кошке, но та внезапно вцепилась ему в руку и сильно исцарапала. Испугавшись, ребенок попытался отбиться и несколько раз ударил животное. Это не первый случай агрессии со стороны кошки. Ранее сын уже пытался покормить ее, но та реагировала неадекватно», — признается отец.

У кошки была диагностирована разбитая челюсть, а мальчик получил инфицированные раны и перенес операцию. Несмотря на попытки объяснить ситуацию и оказать помощь волонтерам (отец перевел 5 тысяч рублей на лечение кошки), мужчина столкнулся с осуждением со стороны соседей и части горожан, а его ребенок подвергается буллингу в школе, что вызывает у папы серьезные опасения за эмоциональное состояние ребенка. В ближайшее время мальчику предстоит пройти обследование у психолога, чтобы исключить наличие агрессивных наклонностей по отношению к животным.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
История с раненой кошкой, найденной в подъезде тюменского дома на интернациональной, получила неожиданное продолжение. Как сообщил telegram-каналу «Темы Тюмени» отец мальчика, который нанес травмы животному — кошка первая напала на его сына, когда тот попытался ее покормить. «Сын хотел помочь кошке, но та внезапно вцепилась ему в руку и сильно исцарапала. Испугавшись, ребенок попытался отбиться и несколько раз ударил животное. Это не первый случай агрессии со стороны кошки. Ранее сын уже пытался покормить ее, но та реагировала неадекватно», — признается отец. У кошки была диагностирована разбитая челюсть, а мальчик получил инфицированные раны и перенес операцию. Несмотря на попытки объяснить ситуацию и оказать помощь волонтерам (отец перевел 5 тысяч рублей на лечение кошки), мужчина столкнулся с осуждением со стороны соседей и части горожан, а его ребенок подвергается буллингу в школе, что вызывает у папы серьезные опасения за эмоциональное состояние ребенка. В ближайшее время мальчику предстоит пройти обследование у психолога, чтобы исключить наличие агрессивных наклонностей по отношению к животным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...