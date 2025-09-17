Появилось видео, где тюменский школьник ломает челюсть кошке в подъезде

История с раненой кошкой, найденной в подъезде тюменского дома на интернациональной, получила неожиданное продолжение. Как сообщил telegram-каналу «Темы Тюмени» отец мальчика, который нанес травмы животному — кошка первая напала на его сына, когда тот попытался ее покормить.
«Сын хотел помочь кошке, но та внезапно вцепилась ему в руку и сильно исцарапала. Испугавшись, ребенок попытался отбиться и несколько раз ударил животное. Это не первый случай агрессии со стороны кошки. Ранее сын уже пытался покормить ее, но та реагировала неадекватно», — признается отец.
У кошки была диагностирована разбитая челюсть, а мальчик получил инфицированные раны и перенес операцию. Несмотря на попытки объяснить ситуацию и оказать помощь волонтерам (отец перевел 5 тысяч рублей на лечение кошки), мужчина столкнулся с осуждением со стороны соседей и части горожан, а его ребенок подвергается буллингу в школе, что вызывает у папы серьезные опасения за эмоциональное состояние ребенка. В ближайшее время мальчику предстоит пройти обследование у психолога, чтобы исключить наличие агрессивных наклонностей по отношению к животным.
