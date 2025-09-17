Лучше уйти улыбаясь: Пугачева написала загадочный пост после резонансного интервью

Певица Алла Пугачева поделилась загадочным постом в соцсетях после резонансного интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор Катерина Гордеева* признана иноагентом), вызвавшего критику. Артистка написала цитату из песни Владимира Высоцкого, который многие сочли ответом на критику.
«Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти, улыбаясь», — написала Пугачева в Instagram (владелец Meta признана экстремистской и запрещена в РФ), слегка изменив текст песни Высоцкого «Так дымно, что в зеркале нет отраженья». На снимке певица улыбается, держа мобильный телефон, что поклонники интерпретировали как намек на ее внимание к публикациям в СМИ.
Пост поддержала дочь Пугачевой, Кристина Орбакайте, оставив эмодзи с мольбой и сердечком. Телеведущая Татьяна Лазарева (признана иноагентом и внесена в список экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировала: «Алла Борисовна, да делайте что хотите, а мы просто будем наблюдать».
Катерина Гордеева 10 сентября опубликовала интервью с Пугачевой, в котором певица назвала Джохара Дудаева «порядочным и интеллигентным» человеком. Это вызвало резонанс, и организация «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с петицией о лишении Пугачевой звания народной артистки.
В отношении Пугачевой был инициирован судебный иск с требованием возмещения морального ущерба. Поводом для разбирательства стало интервью артистки, в котором она положительно отзывалась о Джохаре Дудаеве — лидере самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия, признанной в России террористической организацией. Истцы настаивают на выплате компенсации в размере 1,5 миллиарда рублей.
*Катерина Гордеева внесена Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагента
