17 сентября 2025

Правительство выделило свердловским предпринимателям миллионные субсидии

Свердловской области выделили 11,5 миллиона рублей субсидий
Свердловской области выделили более 11,5 миллиона рублей
Свердловской области выделили более 11,5 миллиона рублей

Правительство РФ выделило 11,5 млн рублей Свердловской области на поддержку экспорта для малого и среднего бизнеса. Соответствующее распоряжение появилось на сайте ведомства.

Финансы будет перечислены в региональные бюджеты в форме субсидий с целью совместного покрытия расходов, связанных с предоставлением услуг центрами поддержки экспорта. Согласно документу, программа предусматривает достижение как минимум 1111 экспортных сделок. 

Минэкономразвития России должно заключить специальные соглашения о предоставлении субсидий в течение 30 дней. Компаниям необходимо подготовить и предоставить отчет о целевом использовании денег до 1 июля 2026 года.

