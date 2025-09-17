Правительство выделило свердловским предпринимателям миллионные субсидии

Правительство РФ выделило 11,5 млн рублей Свердловской области на поддержку экспорта для малого и среднего бизнеса. Соответствующее распоряжение появилось на сайте ведомства.
Финансы будет перечислены в региональные бюджеты в форме субсидий с целью совместного покрытия расходов, связанных с предоставлением услуг центрами поддержки экспорта. Согласно документу, программа предусматривает достижение как минимум 1111 экспортных сделок.
Минэкономразвития России должно заключить специальные соглашения о предоставлении субсидий в течение 30 дней. Компаниям необходимо подготовить и предоставить отчет о целевом использовании денег до 1 июля 2026 года.
