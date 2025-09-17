В Палестину впервые отправили пермский лес

Специалисты Россельхознадзора по Пермскому краю 11 сентября провели инспекцию партии хвойных пиломатериалов, предназначенной для экспорта в Палестину. Ее объем составил 120 кубометров.
«В лаборатории не обнаружено карантинных вредителей и признаков заболеваний. Экспертиза подтвердила соответствие продукции действующим фитосанитарным стандартам и нормативам», — сообщает ведомство на официальном сайте.
Следует отметить, что данная отправка лесоматериалов стала первой в истории региона поставкой в Палестину. Ранее URA.RU сообщало о том, что региональный Россельхознадзор уничтожил 222 кг опасной еды из Азербайджана и Узбекистана.
