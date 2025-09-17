Россельхознадзор уничтожил 222 кг опасной еды из Азербайджана и Узбекистана

С начала 2025 года в Пермском крае задержано и уничтожено более 220 кг животноводческой продукции неизвестного происхождения из Азербайджана и Узбекистана. Нарушения выявлены при ветеринарном контроле в аэропорту Перми. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«Управление Россельхознадзора с начала 2025 года 222,5 кг животноводческих товаров неизвестного происхождения изъято и уничтожены. Это на 23% выше аналогичного периода 2024 года (180,841 кг). Мясная, молочная, пчеловодческая продукция и яйца поступили из Азербайджана и Узбекистана без необходимых ветеринарных документов», — рассказали в пресс-службе. Информация опубликована на сайте контрольно-надзорного ведомства.
3 сентября в аэропорту «Большое Савино» выявлен крупный груз — 800 кг порошка изолята сывороточного протеина из Армении, который также ввозился без ветеринарных сопроводительных документов. Груз возвращен отправителю. Всего с начала текущего года контрольно-надзорное ведомство пресекло ввоз 1022,5 кг нелегальной продукции.
Россельхознадзор напоминает, что вся животноводческая продукция должна сопровождаться ветеринарными сертификатами в соответствии с правилами Таможенного союза. Нарушение этих требований приводит к изъятию и уничтожению товаров для предотвращения потенциальной угрозы здоровью потребителей.
Ранее в Пермском крае фиксировались случаи ввоза опасной животноводческой продукции: с января 2025 года было изъято и уничтожено более 216 кг товаров из Азербайджана и Узбекистана, а всего в аэропорту «Большое Савино» за первые полгода пресекли 140 попыток незаконного провоза запрещенных товаров, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
