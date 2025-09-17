17 сентября 2025

В Перми началась официальная инаугурация губернатора Дмитрия Махонина. Фото, видео

Губернатор Пермского края Махонин произнес присягу
Глава региона поклялся достойно и верно служить народу
Глава региона поклялся достойно и верно служить народу Фото:

В 12:00 18 сентября 2025 года в Перми стартовала официальная инаугурация избранного главы Пермского края Дмитрия Махонина. Он произнес слова присяги. 

«Вступая в должность губернатора Пермского края, клянусь при осуществлении своих полномочий высшего должностного лица Пермского края уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Пермского края. Защищать и отстаивать интересы Пермского края в Российской Федерации и за ее пределами, всемерно способствовать становлению и развитию гражданского общества. Клянусь достойно и верно служить народу, доверенную мне власть употребить во благо родного края», — передает слова Дмитрия Махонина журналист URA.RU.

В этом году инаугурация главы региона проходит не в малом, как это было ранее, а в большом зале Филармонии. Как отмечают корреспонденты URA.RU, на церемонию инаугурации пришли депутаты, представители конфессий, ветераны СВО. Отметим, Дмитрий Махонин вошел в историю региона как первый губернатор, одержавший победу на выборах дважды. 

