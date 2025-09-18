Туристку из России подстрелили на отдыхе в Турции

Девушка получила огнестрельное ранение в ногу, указано в посте
Девушка получила огнестрельное ранение в ногу, указано в посте

В Турции, в Анталье, в ногу российской туристки попала пуля. Информация об этом появилась в новостных telegram-каналах. 

«Шальная пуля попала в российскую туристку в турецкой Анталье», — указано в посте telegram-канала Shot. Отмечается, что двое мужчин в шлемах и черной одежде подъехали на мотоцикле и расстреляли мужчин, которые сидели недалеко от магазина. Одна из пуль попала в ногу россиянке.

Девушка была госпитализирована бригадой скорой помощи с огнестрельным ранением ноги. Тем временем пострадавшие мужчины находятся в тяжелом состоянии.

Как указано в посте, после происшествия было задержано 8 человек. Все они пытались выехать из страны по поддельным документам. Тем временем мотивом стала вражда после недавней вооруженной драки двух семей из-за земельного участка.

Это уже не первое происшествие, связанное со стрельбой в Турции. В конце августа в городе Гиресун на собственной свадьбе скончался жених. Причиной его смерти стало огнестрельное ранение в грудь. В качестве подозреваемых были задержаны тетя жениха и его дядя. Об этом сообщили в RT.

