Politico: ЕК представит 19-й пакет санкций против РФ 19 или 22 сентября

Еврокомиссия может официально представить 19-й пакет санкций против России уже 19 или 22 сентября 2025 года. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов.
«Еврокомиссия вскоре представит 19-й пакет санкций против России <...> Комиссия сообщила послам стран ЕС, что они могут ожидать пакет санкций либо в пятницу, либо в понедельник», — пишет Politico со ссылкой на дипломатов. Отмечается, что некоторые политики ждали публикации нового пакета ограничительных мер уже 17 сентября.
Причиной отсрочки стало изменение приоритетов в повестке Евросоюза, отмечает Politico. По данным издания, внимание Еврокомиссии сместилось с обсуждения новых санкций в отношении России на меры давления в адрес Словакии и Венгрии, которые противостоят отказу Европы от российской нефти.
Ранее Еврокомиссия объявила о переносе представления 19-го пакета антироссийских рестрикций на неопределенный срок. Издание Handelsblatt со ссылкой на источники в структурах ЕС также подтвердило, что официальный анонс нового пакета может состояться 19 сентября.
18-й пакет санкций против России был одобрен Советом ЕС 18 июля 2025 года. Он включил меры в отношении энергетики, финансового сектора, судоходства, военно-промышленного комплекса и информационной сферы. Новые ограничения могут коснуться дополнительных отраслей экономики и отдельных российских компаний. Ожидается, что детали будущих ограничительных мер станут известны после официальной публикации предложения Еврокомиссии.
