Намерения и воплощения: самые важные экономические итоги завершенного в Тюмени TNF 2025

В последний день промышленно-экономического форума TNF 2025 будет подписано важное соглашение между компанией «Газпром Нефть» и ассоциацией «Тюменский нефтегазовый кластер». Оно коснется поиска и разработки новых технических и технологических решений для гиганта ТЭК. О других важных экономических итогах юбилейного X форума — в материале URA.RU.
Декларация о намерениях
В ходе четырех дней о намерениях развивать сотрудничество и искать партнеров в Тюменском регионе заявили несколько крупных компаний. В том числе — зарубежных.
Одно из самых значимых для «матрешки» стало заявление компании «Полипластик». Производитель современных полимерных труб планирует открытие первого предприятия в регионах крайнего севера, плацдармом станет Когалым. Там завод будет построен по инициативе «Лукойла» и будет производить, в первую очередь, трубу для нефтедобывающей промышленности. Однако, как и все другие активы «Полипластика», это предприятие будет готово изготавливать коммуникации и для северных структур ЖКХ.
Кроме того, на коллаборацию с местными компаниями нацелены:
- "Белнефтехим" из Беларуси, который в Тюмени уже знаком, а в этом году впервые представил на TNF собственный стенд;
- Geo-Vista из Китая, которую уже знают в России, но впервые видят в Тюмени, да еще и в составе китайской делегации;
- арабский завод роторного оборудования, который тоже получил стенд впервые, хотя уже какое-то время имеет представительство в России.
Готовое к реализации
Как и каждый год, на полях TNF 2025 подписано несколько ключевых соглашений. Самые важные из них:
- группа компаний ТОФС и Тюменский индустриальный университет: о новых методиках и технологиях образования, повышения квалификации нужных ТЭКу кадров;
- "Единый оператор испытаний" и "Роскачество": о развитии испытательной инфраструктуры, совершенствование системы качества и укрепление механизмов противодействия обороту контрафактной продукции в нефтегазовом секторе;
- нефтегазовый кластер и "Газпром Нефть": о поиске и разработке новых технологических решений для нужд добывающего гиганта.
Последнее соглашение расширит уже существующее взаимодействие. «Газпром нефть» будет привлекать участников ассоциации к решению задач. В частности, связанных с экспертизой программного обеспечения и оборудования для разведки и добычи, их опытно-промышленных испытаний и внедрения на производственных объектах. По мнению сторон соглашения, это позволит ускорить внедрение инноваций в производственные процессы и расширит доступ к инженерным компетенциям передовых российских компаний.
Реализованное
Крупнейшим событием в рамках форума состоялось открытие производственной площадки группы компаний ТОФС. Открытие приурочили к форуму не просто так — именно на TNF некогда было принято решение о начале строительства завода. Актив будет производить высокотехнологичное оборудование для бурения скважин.
Близок к завершению еще один проект, о котором когда-то объявили в рамках TNF. В 2023 году завод «Тюменские моторостроители» начал разработку газотурбинного двигателя собственного производства. Такие двигатели используются на промыслах во всем мире, в России до начала санкционного периода использовались, преимущественно, европейская и американская машинерия. Тюменский «движок» заменит своих зарубежных конкурентов на всех производствах холдинга «Газпром», в который уже несколько лет входит тюменский моторостроительный завод.
